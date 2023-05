Stiri pe aceeasi tema

- Srichand Hinduja, liderul miliardar de origine indiana al unui imperiu de afaceri global și patriarhul celei mai bogate familii din Marea Britanie, a murit la varsta de 87 de ani, au anunțat miercuri fiicele sale.

- Luni, 15 mai, Kremlinul denunta ”intelegerea gresita” a relatiilor Moscovei cu Beijingul a lui Emmanuel Macron, dupa ce presedintele francez a declarat ca Rusia intra ”intr-o forma de vasalizare fata de China” , relateaza AFP și News.ro . ”Aceasta abordare este absolut falsa si rezulta dintr-o intelegere…

- Armata ucraineana l-a lichidat pe capitanul rus Iuri Isaev, dupa care, in timpul perchezițiilor, au gasit documentele sale și un smartphone ce aparținea ocupantului. Dupa ce au accesat mesageria sa de pe Telegram, luptatorii Forțelor Armate ale Ucrainei au intrat in chat-ul familiei ocupantului, unde…

- Dupa Roma, Berlin și Paris, liderul de la Kiev merge și in Marea Britanie. Volodimir Zelenski va fi primit luni de catre premierul britanic Rishi Sunak, in cadrul unui turneu european in care cere ajutoare militare suplimentare, relateaza BBC News. Zelenski a anunțat intr-o postare pe Twitter ca ca…

- Cel mai important constructor roman de șosele rapide iși auditeaza afacerile in ideea de a le vinde la compania care a insemnat pentru noi biletul de aderare la NATO. Dorinel Umbrarescu, proprietarul mai multor companii de construcții, intenționeaza sa iși vanda afacerile catre americanii de la Bechtel.…

- Storm Shadow este o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune și capacitați „stealth”, dezvoltata in comun de Marea Britanie și Franța, care este lansata de obicei din aer, relateaza HotNews.ro.Are o raza de acțiune de peste 250 km, puțin mai mica decat raza de acțiune de 300 de kilometri a sistemelor…

- Supermarketurile din Regat par parasite. Pe rafturi abia daca se gasesc fructe sau legume, iar cele care sunt expuse nu sunt nici macar proaspete.Unele magazine au pus lacatul pe ușa, in afara celor coordonate de organizațiile caritabile, care vand produse la mana a doua tuturor celor care au nevoie…

- La un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, este in joc o remodelare fundamentala a ordinii internaționale. Occidentul, unit pentru prima data in ultimii ani, și-a redescoperit scopul. Intre timp, in alte parți, exista o competiție tot mai mare pentru conducerea geopolitica intre puterile emergente.…