- Cel mai in varsta om din lume, Bob Weighton, a murit la 112 ani. Romanul George Comanescu devine, astfel, cel mai in varsta om al Planetei, recunoscut de Cartea Recordurilor, informeaza Mediafax. Bob Weighton, din Alton, Hampshire, a murit, joi, in somn, in locuința sa, scrie BBC. El devenit cel mai…

