Stiri pe aceeasi tema

- Celino Villanueva Jaramillo, considerat a fi cel mai batran om din lume, a murit in spital la varsta de 121 de ani, scrie digi24.ro.Jaramillo, cunoscut și ca Don Celino, a murit miercuri in orașul San Jose de Mariquina, din Chile.

- Un jurnalist de investigatie care a scris despre prezenta mercenarilor rusi in Siria a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau, au anuntat luni anchetatorii, relateaza AFP. Maxim Borodin, 32 de ani, a murit la spital duminica din cauza ranilor suferite, la Ekaterinburg,…

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului. Acestia au sunat la 112,…

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…

- Un batran de 70 de ani a murit, vineri dupa-amiaza, intr-un incendiu in județul Timiș, dupa ce casa lui din comuna Banloc a fost cuprinsa de flacari. Pomperii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autosanitara SMURD, un ofițer și 10 subofițeri din cadrul Stației de Pompieri…

- Un copil care nu implinise inca varsta de 2 ani a murit in condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumatate de corp, dupa ce a cazut in oala cu ciorba clocotita pregatita de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o familie de etnie roma din comuna ...

- Un batran de 88 de ani și-a gasit sfarșitul intr-o anexa a gospodariei de pe strada Sandulești din Turda, unde locuia. Totul s-a produs in urma unui incendiu care a izbucnit in incaperea respectiva, iar barbatul nu a mai putut fi salvat. Read More...

- Un batran in varsta de 78 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a decedat acum doua zile, la aproape o luna dupa ce a fost accidentat de un autoturism pe o trecere de pietoni. Accidentul s-a petrecut pe data de 2 ianuarie, varstnicul suferind la vremea respectiva fracturi costale si o fractura de ...