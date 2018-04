Stiri pe aceeasi tema

- Nabi Tajima, cea mai batrana persoana, a murit in Japonia la 117 ani. Decesul femeii, care a fost ultima persoana nacuta in secolul XIX, a fost declarat de medicii unui spital din orașul Kikai din sudul Japoniei, scrie Associated Press. Nabi Tajima a murit de batranețe in spitalul in care era internata…

- Japoneza Nabi Tajima, considerata cea mai varstnica persoana din lume, a murit sambata la varsta de 117 ani, a informat duminica un oficial japonez, citat de AFP si DPA. Tajima a incetat din viata in jurul orei locale 20:00 (11.00 GMT), pe insula sa natala Kikai, din regiunea Kagoshima,…

- Robert Sumwalt, presedintele Comitetului National pentru Siguranta Transporturilor, a afirmat ca o persoana a murit in urma incidentului, iar alta se afla la spital in stare grava. Avionul, de tip Boeing 737-700, decolase de pe Aeroportul La Guardia din New York cu destinatia Dallas. O explozie s-a…

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina in data de 08.03.2018 la ora 17.11 pentru a scoate o persoana cazuta intr-un canal de pe strada Fabricii din Zalau. Persoana a fost gasita inconstienta in stop cardio-respirator fara functii vitale.S-au efectuat manevre de resuscitare dupa…

- Una dintre cele opt persoane ranite in accidentul de circulatie care a avut loc duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, a decedat, au anuntat oficiali ai Prefecturii Vaslui. Potrivit acestora, este vorba despre conducatorul auto aflat la volanul autoturismului inmatriculat in judetul Vrancea.…

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…