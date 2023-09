Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in fotbalul si invatamantul constantean, dupa ce s a stins din viata, la numai 46 de ani, Catalin Agafitei, fost fotbalist, profesor de educatie fizica si sport, director de scoala, dar si ocupant al mai multor functii la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Catalin Agafitei a decedat in urma…

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…

- Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului, anunta clubul dobrogean.Luni a fost semnat contractul prin care Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat…

- Accidentul s-a produs, marți seara, pe drumul judetean 172C, intre localitatile Stramba si Josenii Bargaului din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce un barbat aflat pe bicicleta, a fost lovit mortal de un tir condus de un sofer care avea permisul suspendat, informeaza Ziar de Bistrița.„Polițiștii deplasați…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Denis Alibec, tranșant dupa infrangerea din Supercupa. Atacantul lui Gica Hagi a vorbit despre prestația Farului, pe care o considera una foarte slaba. Sepsi a reușit sa iși apere Supercupa Romaniei, caștigata și in sezonul trecut, in fața campioanei Farul Constanța. Covasnenii s-au impus la Ploiești…

- Reactia lui Nicolae Dica, dupa ce Farul a primit 8 goluri intr-o singura zi. Echipa lui Gica Hagi a pierdut ambele amicale disputate duminica. Farul Constanta a disputat doua meciuri amicale intr-o singura zi si le-a pierdut pe ambele. A fost 0-5 cu Banik Ostrava si 0-3 cu Warta Poznan. Nicolae Dica…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, a refuzat o oferta de doua milioane de lire sterline (aproximativ 2,3 milioane de euro), din partea gruparii engleze Fulham, pentru fundașul stanga Andrei Borza (17 ani). Tanarul jucator al trupei lui Gica Hagi are mari șanse sa plece de la Constanța in aceasta vara.…