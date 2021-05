A murit câștigătoarea premiului Oscar, actrița Olympia Dukakis Actrita americana Olympia Dukakis, care a castigat Oscarul pentru rolul lui Rose Castorini din comedia romantica „Moonstuck”, a murit la varsta de 89 de ani, conform Mediafax. „Sora mea iubita, Olympia Dukakis, a murit in aceasta dimineața in New York. Dupa multe luni de probleme de sanatate, și-a gasit acum pacea cu Louis al ei“, a scris pe Facebook fratele actriței, Apollo, referindu-se la Louis Zorich, soțul actriței, mort in 2018. Olympia Dukakis a fost fiica unor imigranți greci, absolventa a Universitații din Boston, unde a studiat și arte. Potrivit cinemagia.ro, Olympia a debutat pe Broadway… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

