A murit CARMEN PETRUȘ, Director al Colegiului „Costache Negruzzi” din Iaşi „Comunitatea negruzzista iși exprima tristețea profunda pentru dispariția neașteptata și dureroasa a doamnei profesor CARMEN PETRUȘ. Director al Colegiului in perioada 1998-2001, profesor eminent și specialist de excepție, pasionata de universul științific, dar și de sensurile artei, vibrand poetic prin creatii lirice delicate și sugestive, specialist cu vocație pedagogica autentica și inalta ținuta morala, Carmen Petruș a pregatit temeinic și a modelat cu sensibilitate generații numeroase de elevi. Va ramane mereu parte din cronica unui liceu de elita in care și-a inscris menirea și vocația prin… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

