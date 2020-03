Stiri pe aceeasi tema

- Ne-a parasit Carmen Galin, o actrița exceptionala, un suflet nobil, un om extraordinar. Carmen Galin s-a remarcat pe marele ecran in peste 30 de filme, dar și-a pus amprenta și in rolurile de pe scenele Teatrului Național din București, Teatrului Național din Cluj și Teatrului Mic. Cunoscuta in special…

- Andre Cheret, desenatorul lui Rahan, a murit joi, la varsta de 82 de ani. Desenatorul era cunoscut pentru personajul lansat in paginile revistei Pif Gadget. Andre Cheret a murit, joi, la doi ani si jumatate...

- Directorul Centrului de Etica Aplicata al Universitații București, prof.univ.dr. Valentin Mureșan a incetat din viața. A publicat lucrari despre Platon, Aristotel, Kant, studii de filosofie morala...

- TRIST…Este doliu in lumea medicala barladeana! Cunoscutul si apreciatul medic specialist ORL, Vasile Popa, a trecut in nefiinta la 82 de ani. A fost cel mai bun medic specialist ORL pe care l-a avut spitalul din Barlad dar, din pacate, dupa 1993, din cauza directorului spitalului barladean, care se…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) au transmis, dupa moartea medicului chirurg prof. dr. Vasile Candea, ca acesta a fost "o personalitate de prim rang in domeniul chirurgiei cardiovasculare, un profesionist desavarsit, dascal pentru mai multe generatii si medic iubit de pacientii sai, care…

- Peter Wertheimer era unul dintre cei mai cunoscuti saxofonisti, la nivel mondial. Artistul s a nascut in Satu Mare, insa la varsta de un an, familia a decis sa se mute la Timisoara, relateaza romaniatv.net. Saxofonistul suferea de o boala incurabila. A facut numeroase tratamente, insa nu au dat rezultate.…

- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct, transmite...

- Este doliu in lumea academica, dupa moartea profesorului universitar doctor Constantin Buse! Tristul anunț al trecerii in neființa a profesorului universitar a venit chiar de la Facultatea de Istorie...