A murit carbonizat. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc, din Câmpina Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, intr-un bloc din Campina, judetul Prahova. Un om a murit, iar zeci de locatari au fost evacuați. Potrivit ISU Prahova, pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Campina actioneaza, miercuri dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Campina, pe bulevardul Carol. ”In apartamentul afectat incendiul se manifesta la nivelul unei camere, in care, din nefericire, pompierii au identificat o persoana de sex masculin carbonizata”, a precizat sursa citata. Cincisprezece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

