- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, dupa un stop cardio-respirator. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an.Reprezentanții Spitalului de Urgența Floreasca au declarat, pentru MEDIAFAX, ca artistul Mihai Constantinescu…

