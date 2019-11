A murit Bogdan Niculescu Duvaz. Fost deputat de Constanta, Tulcea, si Arges. Cel mai mult a fost de Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul parlamentar si ministru, politicianul Bogdan Niculescu Duvaz a murit sambata, la varsta de aproape 70 de ani. "Astazi, Partidul Social Democrat a pierdut un om de nadejde si un coleg extraordinar. Ne despartim cu greu de Bogdan Niculescu Duvaz! Dumnezeu sa te odihneasca in pace,…

- Operațiune de amploare a pompierilor din județul Constanța. Trei bazine cu o adancime de șase metri sunt golite cu mai multe motopompe dupa ce exista posibilitatea ca baiatul sa se fi innecat. Operațiunea a inceput la ora 07:00 in aceasta dimineața, iar in jurul pranzului primul bazin a fost…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus, referindu-se la echipa guvernametala propusa de Ludovic Orban, ca ”se putea un pic mai bine”. Fostul premier este nemulțumit de numarul redus de femei desemnate ministru, de lipsa de experiența a unor membri ai cabinetului și de faptul ca ministru al Apararii…

- Soferul cu BMW care a omorat trei oameni, printre care un copil de cinci ani si pe mama sa insarcinata, in Vacareni, Tulcea, a scapat de arestul preventiv si a primit in schimb, arest la domiciliu. Marcel Radu, tanarul in varsta de 39 de ani, din Luncavita, care a omorat trei oameni pe 11 august 2019,…

- Let’s Do It, Romania! revine cu o noua zi de curațenie naționala pe 21 septembrie, acțiune care va avea loc in 26 de județe din Romania. Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Valcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Mureș, Prahova,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, ca este ultima zi in care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne, iar intr-un moment extrem de important institutia ramane fara ministru. ”Klaus Iohannis este in campanie si face tot ce poate sa blocheze Guvernul, fortand peste…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, joi, la Arges, ca social-democratii vor depune actiune în instanta pentru recuperarea de la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sumelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, scrie Agerpres. "Legat…

- "Fiecare proiect al unui om politic, fie ca e președinte de țara, prim-ministru, deputat sau primar trebuie sa porneasca de la așteptarile romanilor. Iar realitatea se vede de fiecare data aici, in mijlocul oamenilor, in comunitațile lor. Am intalnit oameni minunați la Argeș astazi.…