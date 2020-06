Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul care a incendiat o fata de 17 ani in Mehedinți la un an dupa ce a fost eliberat din inchisoare, Ion Turnagiu, a murit la spital.Barbatul era internat in spitalul din Drobeta Turnu-Severin dupa ce a incercat sa se sinucida. Turnagiu a fost internat aici in data de 25 iunie,…

- Criminalul din Mehedinti, cel care a incendiat o tanara de 17 ani, a murit luni seara la spital. El era internat dupa ce, acum cateva zile, a incercat sa se sinucida in arestul poliției, potrivit Antena...

- Ion Turnagiu, criminalul care a incendiat o fata de 17 ani din Darvari, județul Mehedinți, a murit noaptea trecuta, in jurul orelor 23.40. The post Criminalul care a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinți a murit la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Criminalul de la Darvari, Ion Turnagiu, a incercat sa se sinucida joi seara, in arestul IPJ Mehedinti, acolo unde se afla in arest preventiv. Acesta a incercat sa se spanzure cu tricoul sau.

- Ion Turnagiu, criminalul in serie care a incendiat o minora din Mehedinți, se afla la audieri de mai bine de doua ore. Procurorii sunt hotarați sa il faca pe individ sa recunoasca ceea ce a facut, ba chiar este posibil sa fie solicitata și o reconstituire.

- Informații revoltatoare ies la iveala in cazul lui Ion Turnagiu, criminalul in serie care a incendiat o adolescenta din Mehedinți. Barbatul a fost eliberat condiționat in urma unei contestații, deși avusese numeroase abateri disciplinare in penitenciar.

- Detalii halucinante din trecutul lui Ioan Cristian Turnagiu, barbatul de 45 de ani care a incendiat o adolescenta de 17 ani din Mehedinți. La varsta majoratului, individul a comis cinci crime și a fost condamnat la inchisoare pe viața. Turnagiu fusese crescut de bunici, dupa ce mama sa a plecat de acasa…

- Cu toate acestea, puscariasul deosebit de periculos a fost eliberat anul trecut, în baza recursului compensatoriu si a comis aceasta noua oroare. Victima sa are arsuri grave pe tot corpul. Individul este din Drobeta Turnu Severin, însa anul trecut când a iesit din închisoare…