A murit artistul Ion Bârlădeanu, cunoscut pentru colajele pop art Artistul Ion Barladeanu, cunoscut pentru colajele pop art facute indeosebi din taieturi din reviste, a murit la varsta de 75 de ani, a anuntat pe Facebook curatorul Dan Popescu. „Nea Ion Barladeanu a decis ca in aceasta frumoasa zi de toamna sa se mute la dreapta viata. A fost un artist total. Vreau sa cred ca-i va amuza pe ingeri cu colajele lui. La revedere, prietene!”, a scris pe Facebook curatorul Dan Popescu. Nascut pe 6 august 1946 in Zapodeni, județul Vaslui, Birladeanu a avut doar 7 clase primare și doi ani de studii la Școala populara de arte. A parasit satul natal de tanar pentru a lucra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, marți, ca nu mai este niciun pat liber in secțiile ATI Covid din spitalele din țara. Conform datelor oficiale, in Romania sunt 1.453 de paturi de ATI pentru pacienții Covid-19. Pentru Capitala, DSP București a avizat un numar de 313 paturi pentru pacienții Covid-19 in stare…

- Procuratura italiana investigheaza cauzele prabușirii avionului pilotat de afaceristul Dan Petrescu langa Milano. Miliardarul a murit alaturi de soție, copilul lor, și de alte 5 persoane. Cutia neagra a aparatului a fost gasita. La 5 minute dupa decolare, aparatul de mici dimensiuni a lovit o cladire…

- Romania va participa cu un lot format din sase sportivi la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe care se vor desfasura la Copenhaga, in perioada 16-19 septembrie. Conform paginii oficiale de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, FRKC a inscris sportivii la trei probe. La canoe, Leonid Carp…

- Vanzarile de biletele de avion din vara anului 2021 se apropie de nivelul pre-pandemic, desi efectele pandemiei sunt inca evidente la nivel de industrie, arata datele agentiei online de turism Vola.ro. Compania a emis aproape 100.000 de bilete de avion in perioada iunie – august 2021. Pretul mediu al…

- "Ma aflu de ieri la Paris, impreuna cu europarlamentarii Renew Europe, grup pe care il conduc in Parlamentul European, pentru a ne stabili prioritațile in noua sesiune parlamentara. Suntem gazduiți de colegii francezi din grup și, la invitația președintelui Emmanuel Macron, am participat la o intalnire…

- Gara de Nord din București este locul in care milioane de romani au ajuns, au plecat sau au așteptat pe cineva macar o data. E o lume in miniatura, cu oameni de toate felurile, cu geamantane, damigene cu vin, pachete de la mama, batiste in vant, lacrimi și imbrațișari, nervi și graba. Aici se afla și…

- Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din Bucuresti. La bord sunt 15 romani si patru bulgari. Reprezentantii Ministerului de Externe au anuntat vineri ca al treilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti s-a desfasurat in bune conditii. Acest zbor…

- Regizorul Dan Puican, fostul soț al Stelei Popescu, a murit la varsta de 88 de ani, anunța Teatrul National Radiofonic. Dan Puican a fost personalitate marcanta a Societatii Romane de Radiodifuziune, regizor cu o cariera artistica prodigioasa, incununata de numeroase premii si distinctii, noteaza sursa…