A murit arhitectul care a creat clădirea CEDO și Centre Pompidou din Paris Arhitectul britanic Richard Rogers care, impreuna cu Renzo Piano, a creat Centrul Georges Pompidou din Paris, a murit sambata seara, potrivit presei, informeaza duminica AFP. Castigator al premiului Pritzker in 2007, Richard Rogers, in varsta de 88 de ani,„a murit liniștit”, a declarat Matthew Freud, presedintele si fondatorul agentiei de comunicare Freuds, pentru agentia de presa britanica PA. Potrivit New York Times, fiul sau, Roo Rogers, a confirmat decesul a carui cauza nu a fost precizata. Nascut la Florenta in pe 23 iulie 1933, a fugit din Italia lui Mussolini impreuna cu familia si s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

