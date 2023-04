Stiri pe aceeasi tema

- O scriitoare britanica de romane polițiste care a ajutat la uciderea mamei prietenei ei in adolescența și care a fost sursa de inspirație pentru filmul „Heavenly Creatures” al lui Peter Jackson a murit la Los Angeles, a anunțat miercuri editorul ei, scrie The Guardian.

- Artistul s-a nascut in data de 16 iulie 1940, in Timișoara. A indragit muzica din primii ani de viața, mai exact de la varsta de 4 anișori. Primele cantece le-a auzit de la mama, care era originara din Bihor, dar și de la tatal sau, nascut in Oravița. Avea doar 4-5 ani atunci cand a inceput […] Articolul…

- Execuție in stil mafiot. Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri groaznice pe un pat din Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, dupa ce a fost incendiat chiar in casa lui. Totul avea sa se petreaca in județul Neamț Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri […] Articolul Execuție…

- HAZ DE NECAZ… Dupa ce presa tabloida din Romania a anunțat fulminant și dramatic faptul ca „Vulpița a murit”, iata ca celebra vasluianca de la Blagești, Veronica Stegaru, s-a ivit recent, teafara și nevatamata, pe TikTok. Alaturi de doua tovarașe de distracție, Veronica s-a filmat fredonand melodia…

- Accident teribil in județul Galați. O tanara șoferița de 25 de ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN25, a fost aruncata in exterior și prinsa sub cupola autoturismului. Poliția Galați a fost sesizata telefonic la 112, cu privire la faptul ca, pe DN 25, intre localitațile Piscu și Vameș,…

- Filosoful și eseistul Mihai Șora a murit, sambata, la varsta de 106 ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a acestuia. „???????????????????? ????̦???????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????? – ???????? ???????????????????????????????????? ????????????????…

- Craig McKinnon a cerut-o in casatorie pe Jess Prinsloo, in timpul unei vacanțe in Africa de Sud, potrivit publicației Mirror. Cateva zile mai tarziu, femeia, care avea o alergie acuta la lactate, a folosit o linurița contaminata pentru a-și amesteca ceaiu, a suferit o reacție alergica și nu a mai putut…

- Gina Lollobrigida a dobandit celebritatea in anii 1950, devenind un sex-simbol din regiunea mediteraneeana, potrivit Agerpres. „Cea mai frumoasa femeie din lume” In septembrie 2022, vedeta si-a rupt femurul in urma unei cazaturi la domiciliu si a avut nevoie de operatie. A fost supusa unei intervenții…