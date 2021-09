Alexandru Sassu a murit la varsta de 66 de ani, se pare in urma unui infarct. El a fost presedinte la TVR, dar si om politic: vicepreședinte al PD și mai apoi membru PSD. Din primele informatii, Alexandru Sassu ar fi murit la spital in urma unui infarct. Ar fi avut afecțiuni cardiace. Victor Ciutacu […] The post A murit Alexandru Sassu, fost sef al TVR si ex-membru PD si PSD! first appeared on Ziarul National .