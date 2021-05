Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul Alexandru Gabriel Toparceanu a trecut in nefiinta, ieri, la varsta de numai 22 de ani, dupa ce a suferit un grav accident rutier in data de 7 mai, pe DN1, accident in care parintii sai, Iulian si Janina Elena Toparceanu, au murit pe loc. Student eminent, un tanar cu un comportament ireprosabil,…

- Fostul soț al cantareței Monica Anghel, medicul Andrei Carantino, a murit vineri dimineața, la numai 61 de ani! Reputatul chirurg plastician de la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar – Arseni ar fi suferit, in urma cu cateva luni, o ruptura de aorta. „In aceasta dimineața, cunoscutul doctor,…

- O veste trista vine din Italia: Mihaela Galeanu, fosta șefa a Administrației Finanțelor Publice a municipiului Arad, a incetat din viața la varsta de 51 de ani. Mihaela Galeanu traia de cațiva ani in Italia. De mai mult timp, lupta cu o boala grava. Decesul Mihaelei Galeanu a fost anunțat de fiica acesteia.…

- S-a stins din viața, dupa o indelungata suferința, remarcabilul om de cultura focșanean Constantin Balaci. Anunțul a fost facut public de fiul acestuia, Florin Balaci: „Azi, dupa o lunga suferința, ai hotarat sa pleci dintre noi. Drum bun, tata! Te aștept in vis, oricand vei dori tu sa vii. Dumnezeu…

- Nelu Ploieșteanu a aparut ultima data la Antena Stars, pe data de 20 ianuarie, cand a facut unele dezvaluiri halucinante.”Eu am o credința in sufletul meu. Eu zic ca daca maine se termina, e soare afara, nu-mi pare rau. Am facut atatea lucruri care ma bucura, ca și cum aș fi trait 170 de ani. Daca traiește…

- S-a stins, fulgerator, Gheorghe Micle, colonel in rezerva și autor al mai multor carți de poezie și proza. Un om de o bunatate și sensibilitate rare și un caracter cu totul aparte. A fost și va ramane o persoana cu valori morale solide și cu o cultura generala vasta. Dispariția sa lasa un gol uriaș…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Anuntul a fost facut de familie pe retelele de socializare, iar cuvintele asternute in o nline, aduc tristetea in sufletul tuturor. "Mi-e dor de parul tau frumos, Mi-e dor nespus de fata ta, Mi-e dor de glasul tau duios, (…) Adio draga mea, Dumnezeu m-i te-a dat sa-mi umpli viata de bucurie dar tot…