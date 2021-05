A murit agronomul cunoscut ca ”părintele” orezului hibrid chinezesc Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sambata la varsta de 91 de ani in provincia Hunan din centrul Chinei, dupa cum a anuntat agentia de presa Xinhua. Yuan, nascut in septembrie 1930, a ajutat China sa obtina orezul hibrid de care avea nevoie pentru a hrani aproape o cincime din populatia lumii si care traieste intr-o tara care ocupa doar 9% din suprafata locuibila de pe Terra, dezvaluia agentia Xinhua intr-un articol publicat in anul 2019. Yuan Longping era extrem de respectat in China, a carei populatie uriasa a fost grav afectata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.Yuan, nascut în septembrie 1930, a ajutat…

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sambata la varsta de 91 de ani in provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Yuan, nascut in septembrie 1930, a ajutat China sa obtina orezul hibrid…

- China a decis anularea sezonului de ascensiune de primavara pe partea tibetana a Muntelui Everest, din cauza temerilor legate de propagarea coronavirusului, a anuntat agentia Xinhua, citata de presa internationala, arata News.ro. Decizia a fost luata de Administratia Generala a Sportului si…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…

- Dupa Xiaomi și Apple, și producatorul de smartphone-uri Huawei intenționeaza sa construiasca mașini electrice sub marca proprie. Eric Xu, CEO-ul Huawei, a confirmat ca producatorul chinez vrea sa investeasca un miliard de dolari in cercetarea tehnologiilor pentru mașinile electrice automate. Pentru…

- Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica pe o autostrada din provincia Jiangsu, estul Chinei. 11 persoane au murit și 19 au fost ranite dupa ce un camion și un autobuz plin cu calatori s-au lovit frontal, informeaza Xinhua, citat de b1.ro.Accidentul s-a produs duminica dimineața.

- Beijingul și alte orase din nordul Chinei au fost lovite de ceea ce a fost numit drept cea mai mare furtuna din nisip din ultimii zece ani. Acesta e un fenomen des intalnit in nordul Chinei, dar acum a lovit cu putere: cel puțin șase persoane au murit, iar peste 80 sunt date disparute.Un strat subtire…