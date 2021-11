Stiri pe aceeasi tema

- Clubul SCM Timișoara a anunțat astazi ca s-a stins din viața Adrian Vermeșan, cel ce a fost decenii in șir conducator de club in baschetul timișorean. Vermeșan s-a aflat in echipa administrativa a clubului Elba la promovarea din 1987, de cand Timișoara este prezenta neintrerupt in elita baschetului…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza o expoziție de sculptura, „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. Intr-un registru vizual desprins din imaginarul science fiction, artistul Ilie Duța ne propune o calatorie utopica in spațiu, alaturi de navele sale transportoare, incarcate cu marfa…

- Mihai T. Ioan, cunoscut mai bine banațenilor, și nu numai, ca Uica Mihai, a incetat astazi din viața. Uica Mihai și-a anunțat in primavara acestui an retragerea din postura de gazda a popularei emisiuni „Sarea in bucate”, pe care o realiza din 2008 la TVR Timișoara, invocand probleme de sanatate, dar…

- Unul dintre cei mai cunoscuti instrumentisti si textieri din zona Lugojului a murit. Petrica Tochi era cunoscut ca unul dintre cei mai buni instrumentisti, iar textele sale au insufletit melodiile a zeci de solisti din zona Banatului. Maestrul Petrica Tochi s-a stins la spitalul din Lugoj dupa o lupta…

- Lumea muzicii populare din Banat este, din nou, in doliu. Sambata seara a murit Petrica Moise, unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara banațeana. Interpretul avea 74 de ani și era internat in stare foarte grava la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, din Timișoara,…

- Filiala timișeana a Asociației Crescatorilor de Albine din Romania, in parteneriat5 cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” organizeaza, la sfarșitul acestei saptamani, la Agro Village din Calea Aradului nr. 119, „Targul Mierii”, un eveniment…