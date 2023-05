Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Orza a fost inginer de profesie, iar timp de trei mandate a fost viceprimar al Timișoarei, in perioada cand primar era Gheorghe Ciuhandru, din anul 2000, pana in 2012, informeaza tion.ro.Mai apoi a fost, timp de doua mandate, și consilier local independent și a candidat și pentru funcția de…

- Unul din politicienii apreciați ai Timișoarei de dupa Revoluție, Adrian Orza, a decedat la locuința sa din Șag, vineri dupa-masa. Fostul viceprimar al Timișoarei avea 54 de ani, motivul decesului fiind un infarct. 12 ani a fost viceprimar Orza, a poi a candidat și la primarie, fara succes. S-a mutat…

- Unul dintre cei mai apreciați politicieni care s-a aflat in conducerea Primariei Timișoara, fostul viceprimar Adrian Orza, a decedat, vineri seara, la varsta de 54 de ani. El a decedat dupa ce a suferit un infarct, la casa familiei, din localitatea Șag. Adrian Orza a fost timp de 12 ani viceprimar al…

- Primaria comunei Biliești iși exprima regretul profund pentru trecerea in neființa la Domnul a Preotului Plantos Simion, in data zilei de 27 aprilie 2023, dupa o grea suferinta. Parintele Plantos Simion a fost un vlastar altoit pe vita Hristos, implinind cu daruire deplina slujirea preoteasca in parohia…

- Radu Cosașu (92 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți și respectați jurnaliști, s-a stins din viața noaptea trecuta la Spitalul „Elias” din București. Cosașu s-a nascut pe 29 octombrie 1930, la Bacau (Oscar Rohrlich – numele la naștere). A fost unul dintre cei mai apreciați autori romani de nuvele.…

- S-a stins din viața Alexandru Stoean, directorul Centrului Județean de Consevare și Valorificare a Tradițiilor Populare Vrancea, in perioada anilor ’90. „Colectivul Centrului Cultural Vrancea va anunța cu regret și profunda tristețe, trecerea la cele veșnice a lui Alexandru Stoean, cel care a fost in…

- In urma cu puțin timp a fost anunțat un incendiu in județul Iași. In urma informațiilor obținute de catre reporterii BZI, se pare ca o casa a luat foc in satul Avantu, comuna Romanești. In urma incendiului, o femeie și-a pierdut viața. La fața locului intervin doua autospeciale de intervenție și un…

- UPDATE: Barbatul care a suferit un accident și s-a rasturnat cu ATV-ul, are 32 de ani, este din comuna Perieni și a decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare ale cadrelor medicale ale Ambulanței SAJ Vaslui, cu medic. Tragicul accident a avut loc la Cotu Negru, un cartier marginaș din Barlad, la capatul…