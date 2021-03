Stiri pe aceeasi tema

- Adi Barar, chitaristul si liderul trupei Cargo, a murit luni dimineața, dupa ce a fost infectat cu coronavirus la sfarsitul lunii februarie. Vestea dureroasa a decesului sau a fost comunicata pe pagina oficiala de Facebook a trupei Cargo. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public,...…

- Fondatorul formatiei Cargo, Adi Barar, a murit in urma infectarii cu COVID 19, la 61 de ani. Chitaristul era internat la Timisoara, in stare grava, la sectia ATI.Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a formatiei Cargo."Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Primarul comunei Romos din judetul Hunedoara, Mircea Patranjan, a murit, duminica, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Laurentiu Nistor. „Cu profund regret, am aflat ca astazi, primarul comunei Romos, Mircea Patranjan, s-a stins din viata. Mircea Patranjan a fost un om harnic,…

- Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța, a murit, la nici 38 de ani, pe care urma sa-i implineasca in 15 februarie 2021. A fost infectat cu Covid-19, internat la spitalul din Alba Iulia și, ulerior, transferat la o unitate medicala din Targu-Mureș. Decesul sau a survenit in noaptea de miercuri spre…

- Clubul AFC Unirea 1924 Alba Iulia anunța cu nespusa durere, trecerea in neființa a celui ce a fost jucator, antrenor și director sportiv și unul dintre cei mai fideli slujitori ai culorilor alb-negre, nea BEBE BRUMARU! Plecat astazi dintre noi, nea Bebe va ramane mereu in memoria noastra! Transmitem…

- „Invaluiți de durere, facem cunoscut faptul ca ieri, 06 ianuarie, s-a stins din viața colegul nostru, plutonier adjutant Balea Nicolae Calin, jandarm in cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Campeni, la numai 38 de ani. In cei 14 ani cat ne-a fost coleg, ne-a impresionat altruismul și implicarea de care…

- O fetița, in varsta de 3 zile, a fost adusa de ambulanța, vineri, in serviciul UPU, la ora 18:36, pentru respirație dificila afirmativ, aparuta dupa alimentarea cu lapte. Starea bebelușului a fost grava din momentul sosirii in Unitatea de Primiri Urgențe, acesta fiind intubat și ventilat mecanic. S-a…