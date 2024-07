Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, actrița cunoscuta pentru rolul sau din serialul „Beverly Hills, 90210”, a murit la 53 de ani, scrie Variety. „Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sambata, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul dupa mulți ani de lupta cu boala”, a declarat Leslie Sloane, publicistul…

- Marea actrita franceza Anouk Aimee, cunoscuta mai ales pentru rolul sau alaturi de Jean-Louis Trintignant in filmul "Un barbat si o femeie" din 1966, a murit la varsta de 92 de ani, a anuntat marti fiica sa. Curtata de-a lungul anilor de cei mai mari regizori, ea a filmat inclusiv in Romania, potrivit…

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce un celebru actor a murit. S-a stins din viața la 93 de ani și este considerat o legenda. A ramas in memoria publicului in special pentru rolul dintr-un serial care a facut furori și in Romania la sfarșitul anilor '70.

- Inca o desparțire complet neașteptata in showbizul autohton! Dupa mai bine de un deceniu de relație, Marina Almașan și George Cornu au decis sa mearga pe drumuri separate. Celebra prezentatoare de televiziune a marturisit ca ii este recunoscatoare pentru mai multe lucruri fostului ei partener. Marina…

- Biserica Ortodoxa din Romania este in doliu. A murit Puica Igirosanu, o figura emblematica, cunoscuta in perioada in care in fruntea țarii era Nicolae Ceaușescu. Ce s-a intamplat cu ea dupa Revoluția din decembrie 1989. A murit Puica Igirosanu Cu doar cateva zile inainte de Paște, in Saptamana Mare,…