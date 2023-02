Actrița și fostul sex simbol al anilor 60 Raquel Welch a murit la 82 de ani, in urma unei „boli scurte”. A fost numita una dintre cele mai sexy 100 de vedete din istoria filmului. Welch a devenit celebra pe plan internațional datorita rolurilor sale consecutive din Fantastic Voyage și One Million Years B.C. in 1966. Raquel Welch a fost printre primele femei care au pozat in prestigioasa revista pentru barbați, Playboy, dar a devenit cu adevarat celebra in 1966, dupa ce a aparut in lenjerie intima in filmul „One Million Years B.C.”. De aici, Welch a cunoscut un mare succes ca star de cinema in…