Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Ileana Stana Ionescu a murit astazi la varsta de 87 de ani, lasand in urma multe durere in sufletele celor care au cunoscut-o. Monica Davidescu este una dintre prsoanele apropiate familiei Ionescu, motiv pentru care mergea regulat in vizita. Astazi insa, a avut parte de o veste neașteptata și…

- Actrița Ioana Stana Ionescu s-a stins din viata duminica, 30 iunie, din cauza unor probleme de sanatate. Soțul ei, Andrei Ionescu, declara la inceputul acestei luni, ca soția lui s-a simțit rau, drept urmare, a avut nevoie de internare in spital. Barbatul i-a fost alaturi pana in ultima clipa, așa cum…

- Urmariți un serial de opinii despre Gala Premiilor UNITER, difuzat ca prefața a ediției din acest an, eveniment care va avea loc in data de 27 mai 2024, ora 19.00, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, transmis direct pe www.uniter.ro și TVR

- Acesta este al patrulea an consecutiv in care pe lista nominalizarilor se regaseste si Teatrul de Stat Constanta, distinctie facuta posibila la editia curenta de actorii Ramona Niculae si Stefan Mihai Cea de a 32 a editie a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 27 mai 2024, la Teatrul National "I.L…

- Premiile Gopo 2024. Lista caștigatorilor Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București a gazduit luni seara gala Premiile Gopo 2024. In cadrul evenimentului au fost premiate producțiile care au excelat in ultimul an in lumea cinematografiei, precum și actorii care s-au facut remarcați. De asemenea,…

- Celebrul actor Dorel Vișan a primit titlul de Mare Maestru de Onoare al Ordinului Masonic Umaniterra Cluj-Napoca Marele Maestru și fondatorul Ordinului Masonic Umaniterra, dr. Adrian Toader Williams (Gr 33), care este mason din 1980 din perioada cand locuia in Los Angeles, SUA, a declarat pentru Cluj24…

- Rodica Mandache are mult curaj sa-si priveasca in suflet si in asta consta marea arta a transfigurarii. Punand in rol mai tot sau cat mai mult din ce-i compune fiinta. De unde si adevarul scenic pe care in aceste cazuri il putem atat de greu desparti de adevarul vietii”, Doina Papp in Adevarul.ro Cariera…

- Adrian Stefanescu, nelipsit din distributia unor filme celebre romanesti din perioada 1968 - 1983 si unul dintre cei mai apreciati cascadori profesionisti din Romania, va fi omagiat la cea de-a 18-a editie a Galei Premiilor Gopo. Contributia sa va fi recompensata cu Premiul Special, oferit in cadrul…