- Ieri, 19 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Bacau au indisponibilizat 10.000 de tigari de contrabanda, de la un barbat, de 64 de ani, din comuna Luizi-Calugara, depistat in trafic, la volanul unui autoturism. Autoturismul a fost indisponibilizat. In urma controlului asupra mașinii, polițiștii…

- Preotul Radu Vasile, unul dintre slujitorii cei mai reprezentativi ai sfintelor altare, care și-au desfașurat activitatea in administrația bisericeasca a Eparhiei Romanului și Bacaului,a plecat la Domnul. Timp de 47 de ani preotul Radu Vasile a desfasurat o bogata si frumoasa activitate pastoral-misionara…

- In municipiul Moinești se construiesc, iar lucrarile sunt destul de avansate, locuințe pentru 18 persoane adulte cu dizabilitați, in cartierul Lucacești-Sat. De asemenea, va fi inființat și un Centru de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitați cu o capacitate de 30 de locuri prin reabilitarea și modernizarea…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau anunța ca mai sunt doar cateva zile in care mai pot fi depuse cererile pentru subvențiile din agricultura. Astfel, termenul final se incheie pe data de 17 mai 2021. „Pana la acest moment, la nivelul județului Bacau, au fost inregistrate…

- Colonelul in rezerva Paul-Valerian Timofte a fost ofițer al Armatei Romane timp de 35 de ani. Din anul 2009 a fost presedintele Filialei Bacau „Col. Corneliu Chiries” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Incepand cu anul 1996, este organizatorul manifestarilor dedicate Zilei Eroilor…

- Proprietarii de imobile care, anul trecut, au redus cu cel puțin 30% chiriile din contracte (raportat la valoarea aplicata in luna februarie 2020, dinaintea izbucnirii pandemiei) nu vor plati impozite la stat. Este vorba doar despre acea parte din chirie care a fost redusa de proprietar, care nu va…

- Admiterea in clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 are loc in doua perioade, fie 28 iunie-16 iulie 2021, fie 12 iulie-23 iulie 2021, potrivit unui document trimis de Ministerul Educației școlilor. Testele de admitere se vor organiza cu prezența fizica a elevilor la aceste probe și se vor desfașura…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca, a murit, in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 70 de ani. “Drum bun, Nelu Ploiesteanu! Dumnezeu sa te ierte si sa te primeasca in Imparatia Sa! Condoleante familiei indurerate!”, a scris cantaretul de muzica populara…