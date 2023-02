A murit actorul Stelian Preda

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 74 de ani din județul Bacau, fosta pacienta a medicului acuzat ca a implantat dispozitive medicale recuperate de la pacienți decedați, a murit luni noapte, dupa mai mult de doua saptamani in care a fost internata la Terapie Intensiva, informeaza PROTV. Fiica femeii a facut plangere la Poliție.…

- Duminica, de Ziua Culturii Naționale, sarbatorita la Centrul „George Apostu” printr-un program complex, sub genericul „Iarași Eminescu!”, m-am revazut, dupa un numar bun de ani, cu Stelian Preda, venit la Bacau, cu prilejul amintit, pentru a-și lansa, intr-o noua ediție, imbogațita, adaugita, cartea…

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Prof.univ.dr. FLORIN GRAPA (1954-2022), care a predat in perioada 1991-2022 in cadrul instituției de invațamant superior de stat, fiind un profesor dedicat in știința sportului, de care iși amintesc, cu…

- Plange cerul și plangem și noi cei care, pentru a-l gasi de acum inainte pe Florin Grapa, va trebui sa privim numai și numai in sus, spre cer. Florin Grapa s-a urcat la cer in dimineața zilei de marți, 27 decembrie, la 68 de ani, rapus de o boala ce i-a impuținat trupul, dar nu […] Articolul A murit…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța, cu regret, trecerea in eternitate a domnului Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE BRABIE (1950-2022), care a predat 45 de ani in cadrul instituției de invațamant superior de stat, fiind un profesor și cercetator dedicat in științele inginerești, de care iși…

- Muzeul de Etnografie Bacau informeaza ca, ieri, 7 decembrie, a murit pictorița Catinca Popescu (1935-2022). In octombrie pictorița a propus organizarea unei expoziții retrospective. „Luni am adus lucrarile și am stabilit impreuna cu artista ultimele detalii. Marți am panotat. Miercuri am primit teribila…

- In noaptea de marți spre miercuri, Ovidiu Constantinescu, fost ziarist, s-a desparțit de viața și de lumea aceasta, care i-a adus multa durere. In ultimii ani, suferind de o boala cronica grava, mergea de trei ori pe saptamana la Centrul de hemodializa al SJU Bacau. A murit in casa parinteasca, unde…