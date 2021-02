A murit actorul Christopher Plummer. A creat roluri memorabile /VIDEO Christopher Plummer, actorul de origine canadiana, care a jucat in filme precum „Sunetul muzicii” și „Incepatorii”, a murit vineri, la domiciliul sau din Connecticut, SUA. Avea vțarsta de 91 de ani. Actorul Arthur Christopher Orme Plummer s-a nascut la 13 decembrie 1929, in orasul canadian Toronto. „Cu cateva exceptii, este vedeta unor filme de valoare medie si submedie, apartinand unor genuri de larga accesibilitate, in care interpreteaza personaje distinse, elegante, uneori pline de morga, nu totdeauna simpatice, adesea aventurieri lipsiti de scrupule”, este caracterizarea data de Cristina Corciovescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

