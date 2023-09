Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Iotu este unul dintre romanii care a luat calea strainatații pentru un trai mai bun și care a invațat lecție amara a vieții pe alte meleaguri. Liliana a plecat in Spania cu speranța unei vieți mai bune. Și-a parasit serviciul de la Finanțe și a plecat pe urmele soțului care se stabilise deja…

- Liliana Iotu a plecat in Spania acum 25 de ani. Și-a lasat locul de munca din Romania și a plecat in țara in care soțul sau deja muncea. In scurt timp, insa, și-a dat seama ca viața in strainatate este dificila. In emisiunea „Asta-i Romania” de la Kanal D, ea povestește ca a facut „de toate” in Spania,…

- Specialistii spun ca, de multe ori, cei care se intorc acasa sunt fortati de anumite imprejurari sau de neajunsuri pe care le intampina peste hotare. Astfel, reintorsi in Romania, foarte multi dintre cei ce au locuit ani de zile in strainatate nu mai reusesc sa se adapteze traiului de aici. Psihologii…

- Unul dintre pompierii tratați in strainatate dupa exploziile de la Crevedia, s-a intors cu bine acasa, fiind in afara oricarui pericol. „Bine ai revenit acasa, Radu! L-am intampinat pe unul dintre pompierii noștri tratați in strainatate dupa exploziile de la Crevedia. Ma bucur ca starea sa de sanatate…

- Romanii care au lucrat in strainatate in anumite domenii, pot obține ”recunoaștere oficiala” in Romania. Daca au muncit legal, atunci pentru cateva ore de ”studiu”, pot obține diplome de calificare. Cand vine vorba de meserii, e o lipsa mare pe piața muncii din Romania. Tocmai de aceea, romanii care…

- FC Argeș a anunțat astazi revenirea la echipa a fundașului central Mario Tudose (18 ani), pe care piteștenii il vandusera la Benfica Lisabona in august 2021 pentru 200.000 de euro. Alb-violeții iși continua campania de achiziții pentru revenirea in prima liga cu o repatriere. In Trivale s-a intors una…

- Omul care aduce vestea: Trei varfuri montane, trei țari, șase zile și doi focșaneni. Oana Sima și Florin Daniel Sima s-au intors acasa dupa o aventur temerara prin Romania, Bulgaria si Grecia. Varful Mytikas 2918 m, cel mai inalt din Grecia, Varful Musala – 2925 m, cel mai inalt din Bulgaria și Peninsula…

- Peste 3.000 de romani care au accesat site-ul Stiri Diaspora in ziua de 5 iulie 2023 au oferit raspunsurile lor la intrebarea: "Credeți ca autoritațile au facut tot ce trebuia pentru ca romanii din strainatate sa revina acasa?"Dintre aceștia, 70,3% (2397) au raspuns negativ, declarand ca statul nu a…