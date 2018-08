Stiri pe aceeasi tema

- Un politician din statul Chile a plecat furios de la o terasa din Venetia, dupa ce el și prietenul care il insoțea au consumat doua sticle de apa si doua cafele. Toate astea pentru ca suma pe care a platit-o la final i s-a parut prea mare: 43 de euro! El a facut o poza […] The post Nota de plata uriașa…

- "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.…

- Catalin Sindila și-a pierdut concubina in tragicul accident din Slatioara, pe care l-a transmis chiar el live pe Facebook. Dupa ce oamenii s-au revoltat pe rețelele de socializare și l-au acuzat de inconștiența, barbatul a avut o reacție de-a dreptul halucinanta

- Extravaganța maxima, nu gluma! Pentru ca tatal lui și-a dorit cu ardoare o mașina scumpa și s-a stins din viața inainte de a-și indeplini aceasta dorința, fiul a decis sa-l inmormanteze intr-un bolid de 70.000 de euro.

- A sosit cu zambetul pe buze la nunta fostului ei iubit, insa atitudinea i s-a schimbat de indata ce a patruns in capela de la St. George. Mimica sa din timpul ceremoniei religioase, surprinsa de camerele de filmat, a devenit virala pe Internet. A sosit cu zambetul pe buze Chelsy Davy a fost invitata…

- Chelsy Davy, fiica unui om de afaceri instarit din Zimbabwe, l-a cunoscut pe Prințul Harry in 2004, la Stowe School. Au fost implicati intr-o relatie pana in mai 2010, cand Davy a anunțat oficial desparțirea de Harry. In ciuda despartirii, cei doi au ramas in relații bune, iar Chelsy Davy s-a numarat…

- Cornelia Patrichi era cea mai buna prietena a lui Cristian Țopescu. La aflarea veștii ca reputatul comentator tv a murit, Cornelia a avut un șoc. Povestește chiar ea cum a trait clipele de dupa ingrozitoarea veste. Cristian Țopescu a murit in urma unui stop cardiorespirator, la Spitalul Elias. Avea…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre reacția nervoasa a lui Gica Hagi dupa ce Cosmin Contra nu l-a convocat pe Ianis Hagi pentru meciurile cu Chile si Finlanda, din 31 mai si 5 iunie. ...