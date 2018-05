Stiri pe aceeasi tema

- Tot orașul Piatra Neamt a fost conectat azi la o operațiune neobișnuita! O maimuta a evadat din cușca, de la Gradina Zoologica, in timp ce era dusa la un control medical. Animalul a inceput sa cutreiere acoperișurile caselor spre disperarea celor chemați sa o prinda.

- Maimuta care a evadat, sambata, din gradina zoologica din Piatra-Neamt a fost capturata, a declarat, pentru AGERPRES, colonelul Mihai Ciprian Mitrea, inspectorul-sef al ISU Neamt. Potrivit sursei...

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…