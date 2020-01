Ce capete de autostrazi s-ar putea inaugura in 2020

Desi 2019 a fost un an ratat pentru autostrazi, nici in anul care tocmai a inceput nu se anunta deschiderea prea multor capete de sosea de mare viteza, in Romania. In 2019, CNAIR a reusit sa inaugureze mai putin de un sfert dintre autostrazile promise. Mai exact - la presiunea Guvernului PSD-ALDE… [citeste mai departe]