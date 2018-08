Stiri pe aceeasi tema

- Donatiile obtinute de un cuplu de chinezi pentru a salva viata fiului lor bolnav de leucemie au fost inghetate, dupa ce au incercat sa vanda pe strada sora geamana a baiatului pentru a obtine mai multe fonduri, potrivit ziarului South China Morning Post, citat vineri de EFE. Potrivit imaginilor publicate…

- Cand Kayla Hudson, in varsta de 25 de ani, a ajuns la un spital din Anderson, Indiana, impreuna cu fetița sa, Paisley Hudson, in varsta de doi ani, deja aceasta nu mai raspundea niciunui stimul. Medicii erau intrigați și nimeni nu ințelegea ce s-a intamplat.

- O fetita de 3 ani din Timișoara a murit, iar una de 14 ani este in coma la spital dupa ce au fost lovite de o masina condusa de un adolescent de 17 ani. Tanarul a facut si alte victime, dupa care si-a abandonat masina si a fugit.

- Clipe de panica langa terenul de sport al unei școli din cartierul Micro 3 din Municipiul Buzau. O fetița de 11 ani care a incercat escaladarea unui gard metalic a trecut prin momente de coșmar dupa ce manuța i-a alunecat intr-o țepușa metalica. Copleșita de durere fetița a mai apucat sa țipe dupa…

- Trei copii cu varste cuprinse intre trei si opt ani au ajuns la spital miercuri seara, in coma alcoolica, dupa ce ar fi mancat visinele de la o visinata. Fetita in varsta de 8 ani a fost gasita inconstienta pe strada, iar fratii ei au fost gasiti in locuinta.

- O femeie, in varsta de 33 de ani, a nascut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1:00, langa o stație de taxiuri, in cartierul Sud al municipiului Focșani. Potrivit unor martori, femeia ar fi intenționat sa ia taxiul și sa mearga la spital, dar se…

- O femeie de 33 de ani a nascut in noaptea de duminica spre luni pe o strada, in iarba, din orasul Focsani. Se pare ca nasterea s-a produs la putin timp dupa ce un taximetrist a refuzat sa transporte la spital femeia care avea dureri. Mama a nascut un copil perfect sanatos pe un spatiu verde din vecinatatea…