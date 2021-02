Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are 52 de ani și a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului, dupa ce s-a electrocutat la locul de munca. El a fost transferat, vineri, in Belgia, cu o aeronava militara, dupa o saptamana de așteptare. Zeci de romani blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și…

- „Noi pregatim acum bugetul pe anul 2021 și, in paralel, am demarat o masura de reforma importanta in domeniul pensiilor. Pe aceasta masura de reforma am realizat deja inceputul reevaluarii tuturor dosarelor de pensie, in condițiile in care, pentru o buna exemplificare, in Romania exista aproximativ…

- Un barbat din Suceava a mancat intr-un restaurant, apoi a sunat la 112 sa reclame ca localul este deschis. In final, poliția l-a amendat și pe el, pentru ca era afara dupa ora 23:00 fara declarație pe proprie raspundere care sa justifice prezența in exteriorul locuinței.

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Acesta suferea de o forma grava de COVID-19 și avea mai multe boli, au transmis reprezentanții Ministerului Sanatații. Zeci de romani blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și telefoanele „Ministerul Sanatații a fost informat privind un deces in randul pacienților care…

- Știți și voi cum se mai intampa: mananci ciorba de legume, iți dai seama ca ți-au uitat portofelul acasa, așa ca suni la 112 și reclami oamenii ca fac o ilegalitate. Asta se intampla mai degraba in filmele americane, dar se pare ca și oamenii din Suceava au deprins lucrul asta. Un barbat din Suceava...…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut, astazi, 6 decembrie, ora 15.00, o declaratie de presa cu privire la activitatile desfasurate de structurile MAI in contextul alegerilor parlamentare. Regasiti, mai jos, textul declaratiei: "In…