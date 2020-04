Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Maternitatea Odobescu din Timișoara a intrat ieri in carantina, fiind depistate cinci asistente cu COVID-19, Materniattea Bega va prelua doar pacientele cu coronavirus. Gravidele din Timișoara vor merge la un spital privat. Maternitatea Bega are la dispoziție 120 de paturi, iar spitalul a fost…

- Maternitatea Odobescu din Timisoara care apartine de spitalul municipal din oras a intrat in carantina. Nimeni nu mai intra și nimeni nu mai iese, dupa ce 5 asistente au fost confirmate cu noul coronavirus. Una dintre ele lucra chiar in sala de nașteri.

- A fost pus in funcțiune al doilea laborator pentru efectuarea testelor de coronavirus in Timișoara. Aici se vor realiza aproximativ o suta de teste pe zi, același numar de teste care se realizeaza și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din urbea de pe Bega, unde funcționeaza primul astfel de…

- Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara are deja 38 de pacienți internați cu coronavirus, astazi, 16 martie. Starea lor de sanatate este buna. Nu mai puțin de 38 de pacienți din Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin sunt internați luni, 16 martie, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor…

- Numarul cazurilor care vor fi internate la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara va ajunge la 15. Astazi, alte trei femei au fost confirmate cu coronavirus. The post Trei noi cazuri de coronavirus in Timiș – doua femei in carantina, una in autoizolare appeared first on deBanat.ro…

- Colegul de banca al baiatului de 16 ani infectat cu coronavirus a venit din proprie inițiativa la spital, pentru a fi testat. Teste i se fac și unei asistente care i-a recoltat baiatului teste la fabrica unde a facut practica. Cei de la Direcția de Sanatate Publica Timiș recolteaza probe de la 19 colegi…

- A ieșit „pozitiv” și cel de-al doilea test de coronavirus realizat de doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase Victror Babeș din Timișoara in cazul femeii de 38 de ani infectata cu virusul din China, internata vineri in unitatea sanitara. Doctorii au decis sa realizeze un al doilea test, pentru a…

- Doctorul Virgil Musta, specialist in boli infecțioase, va fi prezent in jurul orei 11.00 la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Medicul le va vorbi oamenilor despre coronavirus și despre cum se pot pazi de aceasta infecție. The post Virgil Musta, specialist in boli infecțioase, le va vorbi credincioșilor,…