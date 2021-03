Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de elvetianca Stefanie Voegele cu 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3, marti, in prima runda a turneului WTA de la Lyon, dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Bara (25 ani, 128 WTA) s-a inclinat la capatul unui meci-maraton de aproape trei ore…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de canadianca de origine romana Bianca Andreescu in trei seturi, cu 6-2, 4-6, 6-3, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Mihaela Buzarnescu (32 ani, 138 WTA), intrata pe tabloul principal…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 2-6, 7-6 (1), 6-2, miercuri, la Dubai, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA), cap de serie…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de candianca Rebecca Marino cu 6-4, 6-4, luni, la Dubai, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cristian (22 ani, 168 WTA) s-a inclinat in fata Rebeccai…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce adversara sa din optimi, nimeni alta decat Kristina Mladenovic (Franta), principala favorita, a abandonat…