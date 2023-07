A luat premiul de MISS la gimnastică ritmică Annaliese Dragan una dintre surorile care au lasat tot in California pentru a face performanța in Romania in gimnastica ritmica, a caștigat la Campionatul European de la Baku premiul de frumusețe. Surorile Dragan nu sunt doar doua sportive talentate, ci și foarte frumoase! In urma cu 5 ani fetele au plecat din Los Angeles alaturi de tatal lor pentru a face performanța in Romania, la gimnastica ritmica. Pe unde merg, frumusețea lor nu trece neobservata! Asta s-a intamplat și la Europeanul de la Baku, unde Annaliese, sora cea mare(17 ani), o ocupat locul 13 la individual și a primit premiul pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

