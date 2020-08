Stiri pe aceeasi tema

- Bataie in mijlocul strazii și trafic blocat, astazi dupa amiaza, in fața Facultații de Arte, pe strada Oituz din Timișoara, dupa ce șoferul unui BMW și a unui Ford au avut o neințelegere in trafic. Cei doi barbați au coborat din mașini și au inceput sa discute nervoși, blocand prima banda de circulație.…

- Este in desfasurare referendumul privind modificarea Constitutiei, care i-ar putea permite lui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate de presedinte, In orasul Vladivostok, un activist a surprins o sectie de votare care era amplasata in portbagajul unei mașini parcate in curtea unui bloc…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean ucrainean, cautat de autoritațile romane pentru savarșirea infracțiuni de trafic de migranți. In data de 12 iunie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere…

- Dezbaterea cu privire la faptul daca terminologia ”rasei” are ce cauta in Contitutia unei tari a reaparut in Germania, in urma mobilizarii impotriva rasismului in Statele Unite si in lume, dupa moartea lui George Floyd.

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat astazi un adolescent care circula cu viteza de peste 180 km/h, fiind inregistrat cu aparatul TruCam. Șoferul a ramas fara permis pe o perioada de 90 de zile. La data de 5 iunie a.c, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier desfașurau o acțiune pentru…

- 3 certificate de inmatriculare au fost ridicate de polițiștii din cadrul Poliției oraș Ardud, la data de 27 mai a.c. La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției oraș Ardud, au desfașurat activitați pentru depistarea autovehiculelor care prezinta defecțiuni, in localitatea Madaras, impreuna…

- Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) a transmis o scrisoare deschisa pentru a face un apel de susținere a primului Pact Național pentru Autostrazi și pentru a face cunoscute soluțiile la problemele cu care se confrunta firmele romanești din domeniul infrastructurii rutiere. Scrisoarea…

- Satmareanca Corina Stanciu, chimist specialist biochimie medicala la Spitalul Județean de urgența Satu Mare ii transmite azi o scrisoare deschisa prefectului județului Satu Mare, Radu Bud, prin care ii explica acestuia importanța redeschiderii bisericilor și ii solicita acestuia sa devina un promotor…