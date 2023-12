A luat foc restaurantul lui Pescobar din Snagov. Incendiu puternic sâmbătă dimineață Incendiu puternic sambata dimineața. A luat foc restaurantul lui Pescobar din Snagov. Ce se intampla chiar acum la locație? Peste 500 de metri patrati au fost deja cuprinsi de flacari, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la fata locului, anunța Antena 3. Restaurantul lui Pescobar din Snagov a luat foc Mai mult de atat, au fost alertate noua autospeciale de stingere, precum și o ambulanța SMURD și o autospeciala de descarcerare. Conform ultimelor informații, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul restaurantului. Pompierii intervin cu autoscara pentru stingere de la inalțime și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

