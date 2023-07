Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea a doi tineri de 17 si 19 ani, acuzati de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Politistii doljeni au precizat ca cei doi au agresat un tanar de 22 de ani, din localitatea Bucovat. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, in cartierul…

- Deputata Cristina Rizea și-a anunțat demisia din REPER spunand ca inițiativele membrilor sunt „starpite” și ca formațiunea care nu prea poate fi numita partid nu face altceva decat sa ceara demisii in Guvern.Cristina Rizea fusese aleasa la Congresul USR din luna mai in funcția de coordonator al regiunii…

- Un barbat din Galați a facut peste o mie de retrageri ilegale de bani din casieria firmei pe care o administra in decursul a șase ani, delapidand societatea cu o suma uriașa, pe care a cheltuit-o in interes personal.

- Instanta a decis repunerea cauzei pe rol pentru citarea paratului si la domiciliul avocatului care il reprezinta. Urmatorul termen a fost fixat la data de 7 iunie 2023, de la ora 11.00.Dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost chemat in…

- Vicepreședintele CSM Daniel Horodniceanu a fost oprit in trafic de polițiști și in vara anului trecut, cand a fost inregistrat de radar circuland pe DN2, in județul Vrancea, cu 169 de kilometri pe ora.

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat marți pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Sentința e definitiva. Darius Valcov era plecat in Italia in…

- A fost casat dosarul deschis de Secția speciala in 2018 impotriva Laurei Codruța Kovesi. Parchetul general a clasat dosarul deschis in 2018 impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Aceasta a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu…