A lovit cu bicicleta o fetiță de 2 ani și a fugit de la locul faptei. Poliția cere ajutorul populației O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care, azi, 8 mai, in jurul orei 18:11, in timp ce se […] The post A lovit cu bicicleta o fetița de 2 ani și a fugit de la locul faptei. Poliția cere ajutorul populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

