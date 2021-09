Stiri pe aceeasi tema

- O mama si fiul ei de 3 ani au fost loviti sambata seara de un ATV, in Arad, in timp ce mergeau pe trotuar. Faptasul, un barbat de 35 de ani, a fugit de la locul accidentului. Cele doua victime au ramas blocate intre ATV si un gard.

- O mama si copilul ei in varsta de trei ani au fost loviți pe trecerea de pietoni, sambata seara, in Arad, de un ATV scapat de sub control. Conducatorul vehiculului a fugit imediat de la locul accidentului și este acum cautat de polițiști.

- O femeie de 31 de ani și copilul ei de 3 ani au fost accidentați sambata dupa-amiaza pe un trotuar din Arad. Aceștia au fost loviți de un ATV, al carui conducator a parasit locul accidentului și este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați sambata dupa-amiaza prin apel la…

- Un copil de doi ani a fost ranit și transportat la spital in urma unui accident produs, vineri seara, in Galați. Unul dintre șoferii implicați in accident a fugit de la fața locului. Polițiștii au stabilit...

- Un tragic accident rutier s-a produs astazi la ieșirea din Graniceri spre Șiclau. Un autoturism a lovit un tractor, doua persoane ramanand incarcerate. „Cele doua victime au fost descarcerate, o victima, femeie, fiind in stop cardio-respirator iar un barbat, conștient, a fost preluat de echipajul medical…

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier produs, duminica, pe A1, intre Timișoara și Arad. “In accident au fost implicate 2 autoturisme, iar din primele informații primite de la apelant, am fost anunțați ca o persoana ar fi incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe din cadrul…

- Doua TIR-uri au fost implicate marți dimineața intr-un accident produs pe DN 7, in județul Arad. Potrivit polițiștilor, traficul este blocat pentru aproximativ 3 ore... The post Accident grav intre doua TIR-uri, in vestul tarii! Traficul este blocat appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana a decedat si alte 16 au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autocamion si un microbuz care a avut loc luni dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Nadlac.