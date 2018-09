Stiri pe aceeasi tema

- TCL a promis ca va aduce pe piata noi produse sub brandul Palm, insa pana de curand nu stiam nimic despre acestea. In urma cu doar cateva saptamani am primit primele imagini neoficiale cu modelul Palm „Pepito”, primul telefon Palm din ultimii sapte ani, iar acum avem cateva imagini noi cu dispozitivul,…

- Vineri s-a lansat oficial Galaxy Note 9, cel mai nou model de varf de gama al Samsung. Telefonul are ecran de 6,4 inci, bateria este de 4.000 mAh, iar memoria este de 6 GB RAM. Și prețul acestui model cu super-specificații este pe masura; de la 4.500 de lei, iar in piața in care intra sunt modele tot…

- Rapperul american a anulat concertul din Bucuresti, cu doua zile inaintea evenimentului DJ Snoopadelic, pe care il avea programat pentru 29 august, la Arenele Romane. Show-ul va fi inlocuit „din motive independente” de organizatori – cu un concert aniversar live pe care Snoop Dogg il va sustine anul…

- Producatorul chinez OPPO pare sa se concentreze pe realizarea de smartphone-uri premium, care sa atraga o parte din publicul interesat de dispozitive high-end ale producatorilor din top 3 (Samsung, Huawei si Apple), intrucat a inceput sa ofere o atentie deosebita design-ului telefoanelor sale. Dupa…

- Telefonul mobil al unei femei din China a explodat, izbucnind in flacari pe bordul mașinii acesteia, dupa ce l-a dus la un centru de reparații neautorizat. Femeia conducea cand a avut loc incidentul, iar soțul ei a explicat care a fost cauza exploziei.

- O pozE cu adevErat demnE de albumul cu amintiri a fost reu"itE de un fotograf prezent la o nuntE. }n timp ce Kevin Kennedy Ryan "i proaspEta lui so:ie Jessica se pregEteau de primul sErut in calitate de cEsEtori:i, s-a auzit un zgomot puternic. Sursa acestuia a fost prinsE in poza fEcutE de fotograf,…

- Pe o pagina de socializare din Targu Jiu a aparut un mesaj in care o femeie atenționeaza targujienii ca i-a fost furat telefonul mobil din mana, cand l-a prezentat unor potențiali cumparatori. „ATENTIE!!!! Acesti adolescenti seara trecuta in jurul orei 22:00 au furat telefonul…

- Costel Pana, fostul component al echipei nationale si al lui Dinamo, a analizat la ProSport LIVE semifinala Croatia - Anglia, duel ce se va desfasura miercuri, de la ora 21:00, pe arena din Luzhniki.