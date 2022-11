Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani din Falticeni, județul Suceava, s-a sinucis la sfarșitul saptamanii trecute intr-un mod șocant și meticulos, lasand chiar doua bilete prin care iși anunța intenția și motivele.

- Explozie puternica intr-un bloc de garsoniere din Arad. Un barbat a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri pe aproape tot corpul. Deflagratia a distrus garsoniera in care locuia si a spart geamurile din jur.

- Polițiștii din Dolj i-au deschis penal unui barbat din localitatea Plenița care și-a lasat fiul de numai 9 ani sa conduca și care, in prima intersecție, a intrat cu mașina intr-un autobuz.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui barbat, membru al unui grup infracțional, care in 2004 a intrat fraudulos in posesia unui apartament din centrul Chișinaului, pe care ulterior o data l-a vandut, iar la a doua incercare…

- Un echipaj de pompieri ajuns pe strada Chimiei nr 4 din Bacau a spart ușa unui apartament dupa ce vecinii au sesizat miros de fum. In locuința, pompierii au gasit un incendiu care ardea mocnit la un pat și o comoda. In apartament a fost gasit un barbat conștient, care a fost preluat de echipajul […]…

- Ieri, 12 septembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 50 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere, fapta care a fost sesizata poliției la data de 12…

- Un echipaj din cadrul Poliției orașului Huedin, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Protopop Aurel Munteanu din orașul Huedin, a efectuat duminica dimineața la ora 1,30 semnal regulamentar

- A spart ecranul unui bancomat și al unei societați comerciale. Barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, reținut de polițiști A spart ecranul unui bancomat și al unei societați comerciale. Barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, reținut de polițiști La data de 28 august 2022, polițiștii Biroului de Investigații…