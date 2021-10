A lăsat o carieră de medic militar ca să îngrijească bolnavii din Bălțați. Un caz excepțional Dr. Dragos Hoescu a ales sa fie medic de familie in comuna Baltati. Parcurge in fiecare zi 30 de kilometri pentru a ajunge la cabinet. Considera ca practica una dintre cele mai grele specialitati. „Aici poate sa iti vina si un nou-nascut, o gravida sau un infarct astfel incat esti mereu provocat", explica dr. Hoescu. A renuntat la armata pentru ca acolo era „in primul rand militar si in al doilea rand medic" In contextul in care medicina de familie este tot mai putin dorita de medicii tineri care abia termina studiile, iar cei care deja profeseaza in cabinete sunt in foarte mare masura aproape… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

