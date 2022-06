Stiri pe aceeasi tema

- „Pana acum se discuta de securitatea energetica, insemna ca avem de unde sa aducem, oricand. (...) Romania vrea mai mult decat atat, pentru ca poate, are resurse si poate: independenta care inseamna si securitate, dar inseamna sa isi si sustina consumul din productia proprie. Asta imi doresc pentru…

- In multe judete cei din mediul rural au fost mai responsabili.La inceputul acestui an aproape 22 de milioane de romani figurau cu domiciliul in Romania, desi peste 4, 5 milioane traiesc si lucreaza in strainatate. Practic cei care au ramas aici sunt tot mai puțini și mai in varsta. Potrivit Institutului…

- Despre Elena Copaceanu se spune ca ar fi cel mai bun misropigmentist al sprancenelor din Romania. A terminat artele, dar, in urma cu 12 ani, a intrat in antreprenoriat, in industria de beauty, cu o investitie de 3.000 de euro, iar acum are deja o academie

- "Azi l-am invitat la Comisia de turism si antreprenoriat pe ministrul Turismului, domnul Cadariu, sa explice cum a fost posibil ca Romania sa fie reprezentata la Targul de turism de la New York in halul in care a fost reprezentata, adica cu un stand rusinos, care nu reprezinta absolut deloc nici potentialul…

- WWF Romania anunta lansarea primului website dedicat padurilor virgine din Romania, ce include stiri despre procesul de identificare a acestora, o harta interactiva, publicatii digitale educative, date istorice si raspunsuri la cele mai presante intrebari din domeniu. „Catalogul National functioneaza…

- Nadia și Katerina traiesc de la inceputul lunii martie intr-un hotel din Bistrița, impreuna cu copiii lor. In fiecare zi merg la fabrica la care s-au transferat din Ucraina in Romania și se intorc in camerele din hotelul devenit centru comunitar. Intr-un tablou fara bombe și soldați, viața lor ar putea…

- Federația Romana de Rugby lanseaza public proiectul „Radacini de Stejar” (Roots of an Oak) prin care dorește sa identifice jucatori care indeplinesc condițiile pentru a evolua in cadrul echipele naționale ale Romaniei. „Este un proiect ambițios, dar pe care toate marile națiuni il au. Practic acest…

- Evolutie modesta pentru echipa SCM Zalau in actualul sezon al Diviziei A1 la volei masculin. Vicecampioana editiei trecute a devenit o echipa de pluton in acest sezon, fiind tot mai departe de a-si indeplini obiectivul – o clasare intre primele cinci echipe din Romania. Sambata, echipa condusa de argentinianul…