- BAC-ul nu-i cea mai placuta experiența prin care trec adolescenții, pentru ca pe langa emoțiile marilor examene mai ai și stresul intrarii la facultate și faptul ca dupa BAC practic te poți numi adult. Azi s-a dat ultima proba la BAC așa ca l-am luat la rost pe Bordea incercand sa aflam daca a dat...…

- Dan Badea, Catalin Bordea si Micutzu se intorc la Sala Palatului cu un show de stand-up comedy: „Stricam o generație!”, glumesc cei mai iubiți foști participanți și invitați ai celei mai amuzante emisiuni din Romania, „iUmor”.

- Direct de pe scaunul de jurat “Vocea Romaniei Junior”, cantareața Andra aterizeaza la seniori și va deveni noul jurat al emisiunii. Potrivit libertatea.ro, Andra s-a ințeles cu ProTV iar decizia este finala. Anunțul vine dupa ce producatorii show-ului de succes au anunțat ca Irina Rimes va ocupa un…

- Turneul de stand-up comedy care i-a adus in fata spectatorilor din diaspora pe Micutzu, Bordea si alți artiști romani se incheie la Timisoara! Pe scena vor urca Micutzu, Bucalae și Claudiu Popa.

- Dilema asta imparte netul in doua – Yanny sau Laurel se aude? Dr. Jody Kreiman, specialist in perceptia auditiva din cadrul Universitatii din California, sustine ca ”energia concentrata pentru rostirea silabei Ya este asemanatoare cu cea pentru La. N-ul este similar cu r-ul si I-ul este asemanator cu…

- Reședința Rihannei a fost sparta de un individ care a stat in locuința in jur de 12 ore, dupa cum anunța procurorii americani. Hoțul se numește Eduardo Leon, are 27 de ani și a fost pus sub urmarire penala. E acuzat de efracție rezidențiala și vandalism. Totul s-a intamplat pe 9 mai la reședința artistei...…

- Arctic Monkeys revin pe piața muzicala cu un nou album, “Tranquility Base Hotel & Casino”. Dupa succesul masiv al albumului AM, baieții de la Arctic Monkeys sunt super nerabdatori sa vada impresiile fanilor legate de noua lor lansare. Ba chiar, pentru a fi siguri ca succesul e garantat, membrii trupei…

- Așa cum a fost anunțat la conferința anuala ținuta de Google, John Legend a devenit de ieri vocea asistentului virtual produs de companie. Inovația privind noua tehnologie Google vine din faptul ca asistentul virtual nu mai folosește fragmente de propoziții. Pe langa vocea lui John Legend, alte 5 voci…