- Steliano Filip (27 de ani), fundașul stanga al celor de la Dinamo, s-a impacat cu galeria, iar suporterii il așteapta sa-și demonstreze pe teren fidelitatea. Steliano Filipa revenit in lotul „cainilor”, in derby-ul cu Rapid (1-1), cateva faze gasindu-l in niște situații in care s-a agitat pe banca.…

- Apararea lui Dinamo, a doua cea mai slaba din Liga 1, a strans 180 de minute fara gol primit in ultimele doua etape. Rapid - Dinamo se joaca sambata, de la ora 19:55. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport, Prima TV și TV Telekom Sport Dupa 7 luni de amar,…

- Dinamo e foarte aproape sa mai bifeze un transfer, chiar inaintea derby-ului bucureștean cu Rapid de sambata. „Cainii” il vor lua de la Gaz Metan și pe Christian Irobiso (28 de ani), cel care, incepand de miercuri, va deveni jucator liber de contract. Roș-albii au transferat pe banda rulanta in pauza…

- Oltenia se pregatește de derby-ul dintre CS Universitatea Craiova și FCU Craiova. Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CSU, a prefațat confruntarea de luni seara. CS Universitatea Craiova - FCU Craiova se joaca luni, 14 februarie de la ora 19:55. Partida este LiveTEXT pe GSP. ...

- David Meza Colli (33 de ani), liderul lui FC Argeș de la mijlocul terenului, a marturisit ca echipa din Trivale nu a renunțat la play-off și pune presiune pe Dinamo inainte de meciul direct. FC Argeș - Dinamo se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00. Meciul va fi live pe GSP.ro și la TV pe DigiSport…

- Derbiul FCSB - Rapid, intrerupt in minutul 3: Ambele galerii au aruncat petarde si fumigene pe teren Partida FCSB - Rapid, care se disputa, miercuri, pe Arena Nationala, a fost intrerupta in minutul 3, dupa ce ambele galerii au aruncat fumigene si petarde pe teren. Stadionul a fost…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, a prefațat meciul dintre FCSB și Rapid in cadrul unei conferințe de presa. FCSB - Rapid se joaca miercuri, 15 decembrie, de la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport +. Toni Petrea, inainte…