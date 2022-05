Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a acuzat Rusia ca a comis un „genocid" in Ucraina, președintele ucrainean Volodomir Zelenski a lansat critici dure la adresa soldaților ruși, in urma imaginilor din Bucha: „Mamele soldaților ruși ar trebui sa vada asta. Sa vada ce nenorociți au cr

- Președintele Biden susține ca Rusia ar trebui eliminata de la urmatorul summit G20 din Indonezia de la sfarșitul acestui an și ca, daca nu se poate face, Ucraina ar trebui sa poata participa și ea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Analiza sociologica realizata pe 12-13 martie arata ca ucrainenii sunt chiar mai determinați sa recupereze teritoriile ocupate decât erau înainte de razboi, transmite Libertatea.ro. Majoritatea ucrainenilor chestionați de un sondaj de opinie (64%) susține cautarea unui compromis…

- Oleksi Arestovici, consilier al sefului de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine cel tarziu la inceputul lunii mai, pentru ca Rusia nu va mai avea resurse pentru a sustine invazia, informeaza Reuters.

- Solicitarile Rusiei pun in pericol acordul nuclear iranian: „Ar trebui incheiat cu maxima urgenta” Solicitarile Rusiei pun in pericol acordul nuclear iranian: „Ar trebui incheiat cu maxima urgenta” Acordul aproape finalizat asupra programului nuclear iranian s-ar putea prabusi din cauza cererilor Rusiei,…

- Janos Szekely (38 de ani), fost mijlocaș la FCSB, Oțelul Galați sau Universitatea Cluj, considera ca Eduard Iordanescu, noul selecționer al Romaniei, ar trebui sa primeasca mai multa susținere din partea oamenilor de fotbal de la noi. Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Szekely a fost intrebat…

- Dupa ședința CSAT convocata, joi, in urma situației din Ucraina, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. De asemenea, președintele a dat asigurari ca niciun roman nu ar trebui sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Romania este…

- Naționala de rugby a Romaniei a obținut o victorie foarte importanta in lupta directa pentru calificarea la Cupa Mondiala care va avea loc anul viitor, in Franța, impunandu-se sambata, la București, pe Stadionul Arcul de Triumf, in fața Rusiei, cu scorul de 34-25, dupa 24-7 la pauza.A fost o ...