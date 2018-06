Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) ca fosta regiune ucraineana Crimeea apartine Rusiei deoarece locuitorii vorbesc limba rusa, afirma surse citate de site-urile Buzzfeed News si Axios.com.

- Actorul american Robert de Niro, caștigator al doua premii Oscar, l-a injurat pe președintele american Donald Trump, duminica seara, la gala premiilor Tony, artistul fiind ovaționat de participanții la eveniment.

- CTP a plans la TV, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros. CTP (Cristian Tudor Popescu) a marturisit, in direct la un post de televiziune, ca nu-și poate stapani lacrimile, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros, dupa un meci excepțional impotriva Garbinei…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box si inculpat in dosarul Gala Bute, a declarat, miercuri, la ICCJ, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, ca i s-au cerut denunturi impotriva Elenei Udrea si a lui Traian Basescu. Judecatorii se vor pronunta definitiv pe 23 mai."Udrea…

- Brigitte Sfat a marturisit ca iși dorește sa se impace cu Ilie Nastase, desi l-a acuzat dur pe acesta. Brigitte Sfat l-a prins iar pe Ilie Nastase cu AMANTA. "Aia nescalpata de mine nu scapa!" "M-a sunat dupa ce am fost la biserica, eu i-am spus ca nu poate sa continue asa pentru ca…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…