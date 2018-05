A izbucnit epidemia de EBOLA. Mai multe cazuri au fost deja confirmate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Gripa a provocat un nou deces in Arges. De data aceasta este vorba despre o femeie de 65 de ani, aceasta murind duminica. Din informatiile oferite de catre reprezentantii DSP Arges, aceasta nu era vaccinata antigripal si suferea si de alte boli. Conform aceleasi surse la nivelul Argesului au fost…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 18 suspiciuni de gripa, confirmate clinic, 11 dintre ele fiind la grupa de varsta 15-49 de ani. In noua dintre cele 11…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (POCOG) au anuntat luni existenta unui numar total de 177 cazuri de norovirus confirmate pana acum, insa delegatiile sportive sunt in continuare neafectate, informeaza agentia Reuters.Conform POCOG, 19 cazuri noi au fost confirmate duminica…

- Opt persoane si-au pierdut viata din cauza gripei in ultima saptamana. Astfel, numarul deceselor de la inceputul sezonului si pana acum a ajuns la 16. Cabinetele medicilor de familie si unitatile de primiri urgente sunt pline cu oameni care au simptome specifice bolii.

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA.Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele sapte luni.Guvernul…

- Potrivit unei informari transmise de Directia de Sanatate Publica Vrancea, de la inceputul anului in acest judet au fost inregistrate 17 cazuri de gripa, dintre care 12 numai in ultima saptamana, motiv pentru care se impun restrictii in unitatile medicale cu paturi. Astfel, incepand de joi,…

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…